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Kuruluş Osman’ın yeni oyuncuları: Çok sabırsızlanıyoruz

atv’nin reytingleri alt üst eden dizisi Kuruluş Osman’a yeni katılan oyuncular Naşit Özcan diziye ilişkin heyecanlarını paylaştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncuları: Çok sabırsızlanıyoruz

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 9 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de yayınlanacak olan 187'nci bölümüne dört yeni oyuncu dahil oluyor. Dizinin 187'inci bölümünde izleyicisi karşısına çıkacak olan yeni karakterler bu büyük prodüksiyonun bir parçası olmaktan duydukları heyecanı paylaştılar.

YEPYENİ KARAKTERLER

Tayanç Ayaydın (Cladius)

"Uzun yıllardır birlikte çalışan, güçlü bir ekibe yeni bir isim olarak katılmak ilk başta bir heyecan yaratsa da bu his setin ilk günü uçup gitti. Senaryoyu okuduğum andan itibaren, karakterimi izleyiciyle buluşturmak için sabırsızlanıyorum."

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncuları: Çok sabırsızlanıyoruz

Sinan Tuzcu (Kuçar)

"Kuruluş Osman, benim kadrosuna dahil olmadan önce de takip ettiğim bir projeydi. Senaryosu, oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle fark yaratan bir yapım. Böylesine geniş bir karakter çeşitliliğine sahip bir hikayede yer almak benim için büyük bir fırsat. Umarım Kuçar, izleyiciden de güzel bir karşılık bulur."

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncuları: Çok sabırsızlanıyoruz

Şahin Çelik (Koca Alp)

"Böylesine köklü ve büyük bir yapımda yer almak, her oyuncunun hayalidir. Önemli olan, bu başarıyı yaratan ekibin arasına katıldığında onlara katkı sunabilmek ve dizinin gücüne güç katabilmek. Eğer bunu başarabilirsem, ben de başarının keyfini çıkarabilirim."

Kuruluş Osman’ın yeni oyuncuları: Çok sabırsızlanıyoruz

Onur Ayçelik (Hasan Alp)

"Altı sezon boyunca bir dizinin zirvede kalması, onun ne kadar sağlam bir hikaye ve ekibe sahip olduğunu gösterir. Bu büyük başarının bir parçası olmak benim için muazzam bir duygu. Heyecanlıyım, mutluyum ve bu dünyaya adım atmaktan dolayı çok sabırsızım."

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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