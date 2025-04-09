Osman Bey tüm tehditlerle yüzleşiyor!

ATV ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 187'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Nefesleri kesen bölümleri ile reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, bu hafta da Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır. Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.

UÇLAR TEHLİKEDE

Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir?