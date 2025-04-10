Sır gibi saklıyordu Alara ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in üçüncü eşi Reza Zarrab'tan dünyaya gelen minik Alara, büyüdü. Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Ebru Gündeş, yanına kızını da getirdi. Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızı ilk kez burada görüntülendi. Güçlü sesi ve şarkılarıyla ilgi toplayan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, özel hayatıyla da dikkat çeken ünlü isimlerin başında geliyor. Dördüncü evliliğini kendisinden 12 yaş küçük iş insanı Murat Özdemir ile yapan ünlü şarkıcı, bu kez gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara ile gündeme geldi.

ASSALA İLE BİR ARAYA GELDİ

Ebru Gündeş, hayranı olduğu Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya geldi. Bu buluşmada Gündeş'e 14 yaşındaki kızı Alara ve eşi Murat Özdemir de eşlik etti. Ebru Gündeş'in üçüncü evliliğinden dünyaya gelen Alara'nın büyüdüğü görüldü.