Yıllardır sır gibi saklıyordu! Ebru Gündeş'in kızı Alara kocaman olmuş

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in üçüncü eşi Reza Zarrab'tan dünyaya gelen minik Alara, büyüdü. Suriyeli ünlü şarkıcı Assala ile bir araya gelen Ebru Gündeş, yanına kızını da getirdi. Ünlü şarkıcının 14 yaşındaki kızı ilk kez burada görüntülendi.