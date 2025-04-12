86. yaşını sahnede öğrencileriyle kutladı

Usta tiyatrocu Göksel Kortay, adının verildiği sahnede öğrencilere deneyimlerini aktardı. Söyleşi sonunda Kortay'a yapılan doğum günü sürprizi, renkli anlara sahne oldu. Sahne Tozu Tiyatrosu tarafından, usta tiyatrocu Göksel Kortay'ın katıldığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Sahne Tozu Tiyatrosu Göksel Kortay Sahnesi'nde düzenlenen söyleşide Göksel Kortay, tiyatrocu adayı öğrencilerle bir araya geldi. Ayrıca Göksel Kortay'ın dublörü olarak sahneye çıkan ve usta oyuncunun taklidini yapan oyuncu Gürcan Dağdelen de söyleşide renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan söyleşinin sonunda, geçtiğimiz günlerde 86'ıncı yaşına giren Göksel Kortay'a doğum günü sürprizi yapıldı. Söyleşinin devam ettiği sırada sahneye pasta ile giren oyuncular, Göksel Kortaya şaşkınlık dolu anlar yaşattı. O anları alkışlarla karşılayan Kortay, dilek dileyip öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi. Kendi adının verildiği sahnede tiyatro oyuncularının yetişmesinin çok güzel bir duygu olduğundan bahseden Göksel Kortay, "Çok sevdiğim İzmir'de adıma bir sahne olmasından büyük onur duyuyorum."