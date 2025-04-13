Kırsal bölgelerde hantavirüs tehlikesi

ABD'de hantavirüs kaynaklı ölümler sürerken virüsün özellikle kırsal bölgelerde yaşayan bireyler için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, hantavirüs akciğer sendromunun solunum yetmezliğiyle sonuçlanabilen, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilen bir hastalık olarak bilindiğini ve Türkiye'de de risk taşıyan bir hastalık olduğunu ifade etti. İliaz, "Hantavirüs, özellikle kırsal alanlarda yaşayan ve tarımla uğraşan kişiler için tehlike arz etmektedir. Bu virüs, farelerin dışkısı, idrarı ve tükürüğü ile insanlara geçebilmektedir. Türkiye'nin bazı kırsal bölgelerinde, kemiricilerle teması olan bireyler bu virüse yakalanma riski altındadır" değerlendirmesinde bulundu.