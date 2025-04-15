Babaanne torununu finale taşıdı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sinema ve Dijital Medya Bölümü öğrencisi Yağmur Canpolat, 88 yaşındaki babaannesini oynattığı 'Sevim' adlı kısa filmiyle bu yıl 44'üncüsü düzenlenen İstanbul Film Festivali'nde finale kaldı. Yaşlı bir kadının, gençlik döneminde eşiyle birlikte gezdiği mekanları, hayat arkadaşını kaybettikten yıllar sonra bu kez tek başına ziyaret etmesini konu alan duygu yüklü film, festivalde birinciliğe aday gösterilen 11 film arasına girdi.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

İEÜ İletişim Fakültesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Yağmur Canpolat, filmin çekimlerini İzmir'de gerçekleştirdi. Çekimleri 48 saat gibi kısa bir sürede tamamlayan Canpolat, senaryoyu da kendi oluşturdu. Canpolat'ın 'Sevim' adını verdiği film, İstanbul Film Festivali kapsamında 19 Nisan Cumartesi Kadıköy Sineması'nda, 21 Nisan Pazartesi günü saat 13.30'da ise Atlas Sineması'nda filmseverlerle buluşacak. Yarışmanın finalinde birinciliğe ulaşan film ise 22 Nisan'da açıklanacak. Koşulsuz ve kalıcı sevgiyi işlediği filme, babaannesinin ismini de veren Canpolat, "Babaannem, yorulmasına rağmen filmin güzel olması için çok emek verdi. Onu çok seviyorum" diye konuştu.