Mahir ve Canfeza yeniden eskisi gibi!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza'nın Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan Bir Gece Masalı yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde, Canfeza'nın abisinin Raşit ile bağlantısını öğrenmesi; Mahir ile arasında yeni bir işbirliği doğurur. İkili haftalardır süren problemlerini Urfalı ve Şehrazad gibi çözerken, bir yandan da aşk tazeler. Kırdıklarını onaran sadece ikisi değildir. Sare de annesi ve abisindeki garipliği fark eder ve hem hatalarını onarmaya çalışır hem de Mahir ve Canfeza'ya ummadıkları bir ipucu verir. Mahir ve Canfeza'nın birlikte hareket etmesi Ozan'ın planlarını bozmaktadır. İkilinin iş birliğinden habersiz olan Ozan, panikle yanlış hamle yaparak Gökçe'yi eve getirir. Mahir ve Canfeza ise kızı bulmak için büyük bir risk alarak gizlice Ozan'ın evine girer.