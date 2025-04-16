Sümeyye Aydoğan: Anne rolünde çok fazla zorlanmadım

Sustalı Ceylan'da Ceylan karakterine hayat veren Sümeyye Aydoğan, diziye ve rolüne dair açıklamalarda bulundu. Aydoğan, "Dizimiz çok sevildi, çok mutluyum, çok gururluyum. Yol arkadaşlarımla çıkan işten inanılmaz gurur duyuyoruz ve heyecanımızı izleyicimizle paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

'SEVGİNİN GÜCÜ'

Genç yaşta anne rolünde izlediğimiz oyuncu, "Çok zorlanmadım. Doğurmadan da anne olunabldiğine inananlardanım. Sevginin gücü çok büyük. Oğlum Yusuf'u oynayan Doruk'la da çok güzel bir bağımız oldu" diyerek duygularını dile getirdi. Keyifli bir set ortamında çalıştıklarını ifade eden Aydoğan, "Sette çok eğleniyoruz. Birbirimizi kolluyoruz" dedi. Rol arkadaşı Burak Yörük'e de övgüler yağdıran Aydoğan, "Burak'la oynamak yüzme bilmiyorken bir havuzun içinde can simidiyle güvende hissetmek gibi. Ona güveniyorum. Ferhat ile Ceylan arasında bir ilişki olursa, birbirlerinin yaralarını saracaklarına inanıyorum" diye konuştu.