Yeni projesi için tam 10 kilo verdi

Sustalı Ceylan dizisinde Ferhat karakteriyle yer alan Burak Yörük, çekimlere başlamadan önce uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. "Her kadın içindeki gücü keşfetmeli" diyen Burak Yörük, karakterini anlatırken, yeni rolü için geçirdiği fiziksel değişimden de bahsetti.

Tarzını tamamen değiştirdiğini de söyleyen Burak Yörük bu haliyle tam not aldı. Yörük'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Burak Yörük'e sosyal medyada 'çok yakışıklı', 'bayılıyorum', 'efsane karakter' gibi yorumlar yapıldı.

YÖRÜK'ÜN MUHTEŞEM DEĞİŞİMİ

Sevilen oyuncu Burak Yörük, role hazırlanırken 10 kilo verdiğini, tarzını tamamen değiştirdiğini ve karakterin psikolojik derinliği için kapsamlı bir araştırma yaptığını söylüyor.

Ferhat karakteriyle ekranda olan Burak Yörük, "Ferhat'la Ceylan arasında gelişen bağ, izleyiciyi derinden etkileyecek" dedi.