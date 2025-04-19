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Yeni projesi için tam 10 kilo verdi

atv’nin yeni dizisi Sustalı Ceylan’ın başrollerinden olan Burak Yörük dizi için 10 kilo verdiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Yeni projesi için tam 10 kilo verdi

Sustalı Ceylan dizisinde Ferhat karakteriyle yer alan Burak Yörük, çekimlere başlamadan önce uzun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirtti. "Her kadın içindeki gücü keşfetmeli" diyen Burak Yörük, karakterini anlatırken, yeni rolü için geçirdiği fiziksel değişimden de bahsetti.

Yeni projesi için tam 10 kilo verdi

Tarzını tamamen değiştirdiğini de söyleyen Burak Yörük bu haliyle tam not aldı. Yörük'ün sosyal medya paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı. Burak Yörük'e sosyal medyada 'çok yakışıklı', 'bayılıyorum', 'efsane karakter' gibi yorumlar yapıldı.

Yeni projesi için tam 10 kilo verdi

YÖRÜK'ÜN MUHTEŞEM DEĞİŞİMİ

Sevilen oyuncu Burak Yörük, role hazırlanırken 10 kilo verdiğini, tarzını tamamen değiştirdiğini ve karakterin psikolojik derinliği için kapsamlı bir araştırma yaptığını söylüyor.

Yeni projesi için tam 10 kilo verdi

Ferhat karakteriyle ekranda olan Burak Yörük, "Ferhat'la Ceylan arasında gelişen bağ, izleyiciyi derinden etkileyecek" dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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