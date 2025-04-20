A ve B vitamini için haftada 2 kez yer elması

Yer elması, A ve B vitamini eksikliği çekenlerin mutlaka tüketmesi gereken sebzelerin başında geliyor. Bu vitaminleri yüksek miktarda içeren yer elmasını haftada 2-3 kez tüketirseniz yeteri kadar A ve B vitamini de almış oluyorsunuz.

STRESİ AZALTIR

Bunun yanı sıra afrodizyak etkisi bulunan yer elması, sinir sistemini korur, stresin etkilerini azaltır, halsizlik ve yorgunluğu azaltır. Sindirim sistemini düzenleyen yer elması, idrar söktürücü olması ve mide ağrılarını hafifletmesi sebebiyle de tercih edilir.