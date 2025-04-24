Çörek otu yağı kanser hücrelerini öldürüyor

NEcmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan araştırmada, çörek otunun kanser hücrelerini önemli oranda yok ettiği belirlendi. TÜBİTAK tarafından desteklenen çalışmada, çörek otu bitkisinin içeriğinde bulunan timokinon maddesinin akciğer kanseri hücreleri üzerindeki etkisi araştırıldı. Çalışmanın temel amacının, çörek otu yağındaki etken madde olan timokinonun kanser tedavisi üzerindeki etkilerini belirlemek olduğunu ifade eden akademisyenler, "Çörek otu yağı, timokinon içeriyor. Timokinonla tedavi süreci gerçekleştirildi. Hem radyoterapi hem de kemoterapiye timokinon eklendiğinde, kanser hücresinin öldürülmesine önemli bir katkı sağlandığını gördük. Timokinon eklenen hem radyoterapi grubunda, hem de kemoterapi grubunda kanser hücresinin ölüm oranları daha yüksek bulundu" dedi.