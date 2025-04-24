Kuruluş Osman’da aksiyon bir sanat

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, her bölümüyle izleyicilere nefes kesen aksiyon sahneleri sunmaya devam ediyor. Bu sahnelerin arkasında ise büyük bir emek, disiplinli bir hazırlık süreci ve profesyonel bir ekip var. 11 yıldır aksiyon koreografi eğitmeni görev yapan Raiim Muradov, Kuruluş Osman setindeki aksiyon sahnelerinin perde arkasına dair merak edilenleri anlattı. Dizide oyuncuları sahnelere nasıl hazırladığını anlatan Muradov "Yazın sete çıkmadan birkaç ay önce oyuncularla birlikte aksiyon kampına giriyoruz. Bu kamplarda tüm oyuncular hem dövüş koreografisi hem de atlı koreografi çalışıyor. Aynı zamanda aksiyon ekibiyle de kaynaşarak sahnelere çok daha uyumlu bir şekilde hazırlanıyorlar" dedi.

'MOTİVE EDİYOR'

Oyunculardan geri dönüşlerin olumlu olduğunu da dile getiren Muradov şöyle konuştu; "Genellikle oyuncularımız çok heyecanlı ve memnun. Tabi senaryo gereği bazen uzun ve yoğun savaş sahneleri olabiliyor, bu da onları fiziksel olarak yorabiliyor. Ancak buna rağmen motivasyonları yüksek oluyor. O sahnelerin gerçekçiliği, onlara tarihi bir atmosferi yaşatıyor ve bu da onları memnun ediyor." Muradov, kadın oyuncuların aksiyon sahnelerine çok motive olduklarını da söyledi.