Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar çiftinin en mutlu günü! Kızları Minik Asya'nın 1.yaş gününe ünlüler akını

Oyuncu Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar'ın kızları Asya, ilk yaşını İstanbul'da Oyuncak Müzesi'nin büyülü atmosferinde kutladı. Oyuncak Müzesi, küçük Asya'nın doğum günü için adeta bir masal diyarına dönüştürüldü. Prensesler gibi süslenen Asya'nın bu çok özel gününe sanat camiasından birçok ünlü isim de tanıklık etti.

