Yasemin Şefkatli ikizlerinin sağlık durumunu paylaştı

Şarkıcı İdo Tatlıses ve fenomen Yasemin Şefkatli'nin 1 yaşındaki ikizleri İbrahim Ayel ve Sinan Emir gözlerindeki sorun nedeniyle operasyon geçirdi. Yeni paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, bebeklerinin son durumunu anlattı. İkiz bebeklerden birinin ismi İbrahim Ayel, diğerininki ise Sinan Emir olmuştu. Çiftin çocukları geçtiğimiz günlerde 1 yaşına girdi. Sık sık paylaşım yapan Yasemin Şefkatli, bu kez bebeklerinin gözden operasyon geçireceğini paylaşmıştı.

Göz yaşarması nedeniyle operasyon olan İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in son sağlık durumları belli oldu. Eve geldiklerini belirten fenomen isim "Biz eve geldik bu arada. Biraz huzursuzluk biraz şişlik dışında bence iyiyiz. Bizim doğuştan gözyaşı kanallarımız tıkalıydı. 1 yaşa kadar masaj önerdiler sonra açılmazsa minik bir operasyon dediler" ifadelerini kullandı. Şefkatli paylaşımına nazar boncuğu koymayı da ihmal etmedi.