Müge Anlı’nın Sevgi İzi projesi Nazilli’de umut oldu

Yıllardır kayıp kişilerin bulunması için öncülük eden Müge Anlı, yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak bu sorunun çözülebilmesi için "Sevgi İzi" projesini hayata geçirmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Nazilli Bedensel Engelliler Derneği, kaybolma riski taşıyan bireylerin bulunmasını kolaylaştıran "Sevgi İzi" projesi kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Derneğin başkanı Aysun Bademli, "Yapılan dövmeler sayesinde kaybolan bireylerimiz çok çabuk bulunuyor. Sevgi İzi projesinin çok daha fazla insana ulaşmasını düşünüyoruz" dedi.