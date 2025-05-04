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Bayındır’da mis kokulu festival

Bayındır’da bu yıl 26’ncısı düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali, renkli açılış töreniyle başladı. Festival kapsamında konserler, halk dansları, sergiler ve uluslararası sanatçı performanslarıyla ziyaretçilere ücretsiz etkinliklerle dolu dolu bir program sunuluyor.

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Giriş Tarihi: Gazete

Bayındır’da mis kokulu festival

Bayındır 26. Uluslararası Çiçek Festivali her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Yoğun katılıma sahne olan festivalde Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu "Bayındır'da geçmişi Osmanlı'ya dayanan ve Menderes havzasının bereketli topraklarında küçük bir adımla başlayan çiçeğin hikâyesi bugün yerel kalkınma hareketinin lokomotifi olarak bir kentin ana gelir kaynağı ve bacasız fabrikası durumundadır" dedi.

Bayındır’da mis kokulu festival

Festival süresince performans sanatçıları, halk oyunu ekiplerinin gösterileri devam edecek. Festivalde ayrıca Hırvatistan Konuk Sanatçı Grubu Croatian Clarinet Quartet (Hırvat Klarnet Dörtlüsü)'de bir konser verecek.

Bayındır’da mis kokulu festival

KONSERLERE DEVAM

IzBB Trio Gurubu konseri, Enes Kunduracı konseri, Özlem Menokan konseri, Bayındır Belediyesi Ritim Grubunun Gösterisi, Bayındır Tarihi Fotograf Sergisi, Bando Mozaik Konseri, IzBB DJ Perküsyon Show, Gaffers Band Konseri gibi etkinliker misafirleri bekliyor olacak. Alanı ziyarete gelenler, hazırlanan fotoğraf çekim alanında 26'nci Uluslararası Bayındır Çiçek Festivalini ölümsüzleştirebilecekler. Festival kapsamında yarın akşam Türk pop müziğinin güçlü ismi Işın Karaca Şehir Stadyumu'nda sahne alacak. Konserler ve diğer tüm etkinlikler Bayındır Belediyesi tarafından ücretsiz yapılacak.

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