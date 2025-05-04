Ceylan, Ferhat ile yakınlaşmaktan çekiniyor

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sustalı Ceylan, beşinci bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Sustalı Ceylan, genç yaşta zorla evlendirilmiş bir kadın olan Ceylan'ın hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Hem gerilim hem de duygusal sahneleriyle çok konuşulan beşinci bölümde; Ceylan, ilk kuryelik görevini başarıyla tamamlayarak Bekri'ye güvenilirliğini kanıtladı. Ancak Ferhat, bu işin Ceylan'a göre olmadığını yinelemekten geri durmadı.

TEHDİT EDİLİYOR

Bu sırada Yusuf'un taburcu olacağı haberinin sevincini yaşayan Ceylan, aynı tedaviyi gören başka bir çocuğun ailesine gizlice para yardımı yaparak yüreklere dokundu. Bekri, Ferhat'a yıllar içinde bu düzeni nasıl kurduğunu anlatırken, "Hayalet"i bulmasını istedi. Bu gizemli figür, Ferhat'ın geçmişindeki büyük bir yarayı da açığa çıkardı: Bekri'nin peşinde olduğu kişi, Ferhat'ın yıllar önce kaybettiği kardeşi olabilir miydi? Bekri'ye gelen bir ses kaydı ise tüm dengeleri sarstı. Kayıtta, kimliği belirsiz biri, "Elindeki her şeyi alacağım," diyerek tehditte bulunuyordu. Bekri'nin bir şeyler gizlediğinden şüphelenen Ferhat, kanıt ararken Bekri'ye yakalandı... Şimdi ne açıklama yapacak?