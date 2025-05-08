Aybüke Albere’den bomba açıklamalar: Murat Boz sözlerini tutmadı

19 yaşında bir müzik yarışmasında birinci gelerek Murat Boz'a bir konserinde vokal yapma şansı bulan Aybüke Albere, Murat Boz'un kendisine verdiği vokalistlik sözünü tutmadığını söyledi. Albere "Murat'la Küçükçiftlik Park'ta çıktım. Üstüne bir de şarkı söyledim. Yıkılıyor ortalık, deliriyorum. Murat bana dedi ki, sen bundan sonra gel benim vokalistliğimi yap. İzmir'den İstanbul'a okulumu bırakıp geldim ama sonra her yerden denediğim halde ulaşamadım. Murat kayıp. Bunalıma girdim" dedi. Sırf kendini hatırlatmak için Murat Boz'un jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye'ye katılan genç popçu, tekrar hayal kırıklığına uğradığını şu sözlerle ifade etti; "O gün çok ateşliydim ve sesim çıkmıyordu. Önemli değil, beni görsün yeter, arar beni demiştim. Gördü ama aramadı bile."

'3 SENE BEKLETTİ'

"Beni kimse keşfetmedi ben kendi kendimi keşfettirdim" diyen güzel şarkıcı, 2015 yılında şarkıcı Edis'in aracılığıyla Soner Sarıkabadayı ile tanıştığını ve kendisiyle bir anlaşma imzaladığını söyledi. Albere "Öpücem diye bir şarkım vardı. Kaydı yapıldı, fotoğrafları bile çekildi ama bir türlü çıkmadı. Üç sene bekletti beni. Tek başıma performans yapmama da izin vermedi. 'Starsın sen. Çıkmayacaksın. Sen Zeynep Bastık değilsin' dedi. Böyle bir manüpilasyon yaşadım" diyerek o günleri ilk kez anlattı. Soner Kabadayı ile yaptığı anlaşma yüzünden sahneye çıkamayan Aybüke Albüre, para kazanmak için standlarda ve galerilerde hosteslik yaptığını belirterek, "Süründüm onun yüzünden. 'Sen hiç bir şey yazamıyorsun' diye şarkı yazma yeteneğimden de şüphe ettirdi. O anlaşmayı da Mert Siliv aldı elinden. Yoksa şarkı çıkaramıyordum. Herkese tavsiyem, verilen sözlere güvenmemeleri ve aksiyona bakmaları" dedi.