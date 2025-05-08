Maarif Orkestrası İzmirlilerle buluştu

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'nün 2024 yılında hayata geçirdiği Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu, İzmir Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesinde sanatseverlerle buluştu. Maarif Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu eğitimde sanatın gücünü öne çıkararak millî değerlerin gelecek nesillere aktarılmasını hedefliyor. Bu kapsamda sahneye çıkan Maarif Orkestrası; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Klasik Batı Müziği repertuvarından seçkin eserlerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Orkestra, öğretmenlerin hem icracı hem de eğitimci kimliklerini bir araya getirerek sanat aracılığıyla ilham veren bir model ortaya koydu. Konserin ardından sahne alan Maarif Halk Dansları Topluluğu, Türkiye'nin dört bir yanına ait halk oyunlarıyla seyircilere adeta kültürel bir yolculuk yaşattı. Henüz 54 dansçı ve 3 koordinatör öğretmenden oluşan ekip, kısa sürede büyük başarı elde etti.