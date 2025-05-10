Kadınların yüzde 60’ı düzenli sağlık kontrolü yaptırmıyor

Yapılan araştırmalara göre yüzde 69 oranında kadın HPV aşısının neyi önlediğini bilmezken bu kitlenin yüzde 25'i HPV'nin meme kanserini önlediğini düşünüyor. Yüzde 60'lık bir kesimin düzenli sağlık kontrolüne gitmediği; psikolojik sağlık, menopoz ve osteoporoz gibi konulara daha az öncelik verdiği görülüyor. Araştırma kapsamında kadınlara yöneltilen "kadın sağlığı denildiğinde, aklına neler geliyor?" sorusunun cevabına göre kadın sağlığıyla en fazla ilişkilendirilen çağrışımların başında yüzde 20 ile jinekolojik hastalıklar geliyor.

FARKINDALIK AZ

Onu yüzde 18 ile meme kanseri, yüzde 11 ile rahim kanseri takip ederken; ruh sağlığı yüzde 1, kemik erimesi yüzde 2, beden sağlığı yüzde 2 oranlarıyla listenin en alt sıralarında yer alıyor. Katılımcıların üreme sağlığı ve kadın üreme sistemiyle ilgili hastalıklara güçlü bir şekilde odaklanılırken, genel fiziksel ve zihinsel sağlık sorunlarına dair çok daha az farkındalığa sahip olunduğu görülüyor. Uzmanlar kadınların düzenli sağlık kontrollerinin mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Öte yandan gençlerin de kontrollerini aksattıkları ve çok önem vermedikleri söylenirken, uzmanlar bu sorunun da çözülmesi gerektiğini belirtti.