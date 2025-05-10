'Yerine Sevemem' şarkısıyla ün kazanan, 'Kurtlar', 'Yerine Sevemem', 'Üstüme Basıp Geçme', 'Pusu', 'Cendere' gibi birçok esere imzasını atan 54 yaşındaki müzisyen Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla magazin gündeminde adından söz ettirdi.

Ünlü müzisyen, 'Pusu' ve 'Cendere' eserlerini izinsiz olarak kullanan DJ Mahmut Orhan'a dava açtığını duyurdu. İki şarkıcı arasında çıkan bu şarkı krizi gündemde ilk sıraya yerleşti.

'YASAL İŞLEMLER BAŞLATILDI'

Gökhan Kırdar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Tüm sevenlerimin ve hayranlarımın şahitliğinde sormak istiyorum! Yıllarca sabahlara kadar uyumadan ve çocuklarıma yeterince zaman ayıramadan büyük emeklerle hit hale getirdiğim hiçbir müzik eserimin veya şarkı sözümün, başka müzisyenler veya DJ'ler tarafından yeniden aranje edilmesi veya konserlerinde çalıp söylemelerine hiçbir zaman iznim olmamıştır ve de olmayacaktır. Bu uyarılarımızı dikkate almayıp yine de yapanlar hakkında dünya fikir ve sanat eserleri kanunu uyarınca yasal işlemler başlatılmıştır ve davalar açılmaya devam edecektir. Sayın DJ Mahmut Orhan Bey, hiçbir imzalı ya da sözlü izin almadan ticari amaçla olsun veya olmasın kendi mesleğiniz ve de reklamınız amacıyla sergilediğiniz sahne performanslarınızda, tüm eser, yayın ve marka hakları ben Gökhan Kırdar'a ve çocuklarıma ait olan ve de zaten bütün dünyanın 22 yıldır ezbere bildiği hit müziklerimden biri olan 'Pusu' eserimi her anlamda çalabiliyorsunuz? Vicdanım buna izin vermiyordu ve artık üzülerek paylaşmak zorunda kalıyorum, bağışlayınız lütfen, aşkla..."