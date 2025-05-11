Neslihan Atagül’den bebeğiyle ilk pozu

Başarılı oyunculardan Neslihan Atagül ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Kadir Doğulu ilk bebeklerine kavuştu.

Günler sonra Neslihan Atagül'den oğlu Aziz ile ilk poz geldi. Ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile meslektaşı Kadir Doğulu'nun dizideki arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve çift 2016 yılında dünyaevine girmişti. Aşkları doludizgin devam eden çift bebek heyecanı yaşamıştı. Çift 6 Mart tarihinde bebeklerini kucaklarına almışlardı. Çiftin, bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Çift bebeklerine Aziz ismini vermişti. Kuaföre giden güzel oyuncu oğlu Aziz ile birlikte ilk pozunu verdi. Kakül kestiren oyuncunun ilk pozu sosyal medyanın gündemine oturmuştu.