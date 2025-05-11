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Türk sinemasının sultanından nostalji

Türk sinemasının sultanı Türkan Şoray, 1973 yılında rol aldığı Mahpus filmindeki çekim mekânı olarak kullanılan Nevşehir Meryem Ana Kilisesi’ni 52 yıl sonra yeniden ziyaret ederek anılarını tazeledi. O zaman cezaevi olarak kullanılan yapı, Şoray’ın hafızalara kazınan sahnelerine ev sahipliği yapmıştı.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Türk sinemasının sultanından nostalji

Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, 52 yıl önce 'mahpus' filminin çekildiği Meryem Ana Kilisesi kilisesini ziyaret etti. Yıllar sonra aynı mekâna yeniden adım atan usta oyuncu Şoray, duygusal anlar yaşadı.

Türk sinemasının sultanından nostalji

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyareti sırasında Türkan Şoray'a, Eski Meryem Ana kilisesinin tarihi hakkında bilgi verdi. Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı.

Türk sinemasının sultanından nostalji

HER KÖŞEYİ GEZDİ

Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı. Türkan Şoray, bu ziyaretten dolayı duygulandığını ve tekrar burada olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Anılarını tazeleyen Yeşilçam'ın sultanı kilisenin her köşesini gezdi.

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