Türk sinemasının sultanından nostalji

Yeşilçam'ın ünlü sinema sanatçısı Türkan Şoray, 52 yıl önce 'mahpus' filminin çekildiği Meryem Ana Kilisesi kilisesini ziyaret etti. Yıllar sonra aynı mekâna yeniden adım atan usta oyuncu Şoray, duygusal anlar yaşadı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ziyareti sırasında Türkan Şoray'a, Eski Meryem Ana kilisesinin tarihi hakkında bilgi verdi. Restorasyon çalışmaları sonrasında yeniden hayata kazandırılan Meryem Ana Kilisesi, sadece sinema ve tarih meraklılarını değil, aynı zamanda kültür turizmine ilgi duyan ziyaretçileri de bölgeye çekmeye başladı.

HER KÖŞEYİ GEZDİ

Bu dönüşüm, Nevşehir'in turizm çeşitliliğini artırırken, bölgedeki ekonomik ve sosyal canlılığa da katkı sağladı. Türkan Şoray, bu ziyaretten dolayı duygulandığını ve tekrar burada olmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirtti. Anılarını tazeleyen Yeşilçam'ın sultanı kilisenin her köşesini gezdi.