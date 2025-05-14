Öğrencilerden Sıfır Atıklı defile

Bornova Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda "Sıfır Atık Şenliği" kapsamında bir defile gerçekleştirildi. Büyük beğeni toplayan defilede, öğrenciler öğretmen ve velilerin desteğiyle yaptıkları kıyafetleri giydi.

Geri dönüşümün önemine dikkati çekmek amacıyla atık malzemelerden yapılan ev eşyaları, müzik aletleri ve oyuncakların da sergilendiği programda öğrencilerce bestelenen geri dönüşüm temalı şarkılar seslendirildi.

"BU BİLİNÇ GELİŞMELİ"

Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, gazetecilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017'den beri Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığını belirterek, "Günümüzün en önemli konularından birisi geri dönüşüm, sıfır atık. Onun için bu bilincin geliştirilmesi önemli" ifadelerini kullandı. Okulun Müdürü Oktay Taşdemir de çocukların proje sayesinde atıkların geri dönüştürülebileceğinin farkına vardıklarını kaydetti.