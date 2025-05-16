Yine en çok izlenen atv oldu

Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası finali atv ekranlarında futbolseverlerle buluştu. Geçtiğimiz çarşamba akşamı karşı karşıya gelen Trabzonspor- Galatasaray maçı atv ekranlarından canlı yayınlanarak futbol severleri ekrana kilitledi. Gaziantep'te oynanan dev maçı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. Bu sonuçla birlikte sarı-kırmızılı ekip, 63. Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, nefesleri kesti, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.

YÜZDE 29.07 İZLENME

Tüm Kişiler'de yüzde11,96 izlenme oranı ve yüzde 29,07 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde12,59 izlenme oranı ve yüzde 34,66 izlenme payı +20 ABC1'de ise yüzde12,66 izlenme oranına ve yüzde 30,86 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.