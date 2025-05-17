Dünyanın en büyük festivali Manisa’da başlıyor

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından bir uluslararası sanat formlarıyla buluşturan bir yandan da şehirlerin marka değerlerini yükselterek "Dünyanın en büyük festivali" özelliğine sahip olan Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Manisa, 17-25 Mayıs tarihleri arasında birbirinden renkli

etkinliklere ev sahipliği yapacak. Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da, 9 gün boyunca 40'a yakın noktada, tiyatrodan opera ve bale gösterilerine, söyleşilerden atölyelere, çocuk etkinliklerinden dijital sanatlara kadar yüzlerce etkinlik gerçekleştirilecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Manisa açılış programı için 17 Mayıs Cumartesi günü Manisa'ya gelecek. Manisa Müzesi ve İl Halk Kütüphanesi açılışını yapacak. Ersoy 'Sardes Antik Kenti'nde İlk Kez Gece Müzeciliği Deneyimine katılacak.