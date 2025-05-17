Sinemacılardan Cannes’da 23 Ağustos-23 Eylül Gazze isyanı! ’Soykırımı durdurun’

Hollywood yıldızları Richard Gere, Susan Sarandon, Mark Ruffalo'nun yanı sıra ünlü İspanyol yönetmen Pedro Almodovar ve aktör Javier Bardem, Oscarlı yönetmen Jonathan Glazer, Cannes ödüllü Ruben Ostlund ile 2. Dünya Savaşı'ndaki Yahudi Soykırımı'nı anlatan "Schindler'in Listesi" filminin oyuncusu Ralph Fiennes'in de aralarında bulunduğu sinema dünyasından 380'den fazla isim, festival öncesi yayımladıkları açık bir mektupla Gazze'de İsrail tarafından yapılan soykırımı kınadı.

HASSONA ANILDI

Fransız Rivierası'nda 13 Mayıs'ta başlayan 78. Cannes Film Festivali'ne Gazze damga vurdu. Ünlü yıldızlarının da aralarında olduğu 380'den fazla isim imzaladıkları mektupla, İsrail'e tepki gösterip 'soykırımı durdurun' çağrısı yaptı. Açıklamada ayrıca, Gazzeli foto muhabiri Fatıma Hassona'nın ölümü de kınandı. 25 yaşındaki Hassona, İranlı yönetmen Sepideh Farsi tarafından yarın Cannes'da prömiyeri yapılacak olan "Ruhunu Eline Al ve Yürü" adlı belgeselin ana karakteriydi. Hassona, belgeselin Cannes seçkisinin bir parçası olarak duyurulmasından bir gün sonra, geçen ay evine düzenlenen İsrail hava saldırısında 10 aile üyesiyle birlikte hayatını kaybetti.