Uzmanlardan A4 zayıflığına karşı ailelere uyarı

İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı Hastalıkları Çocuk Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gonca Özyurt, sosyal medyada gençlerin son dönemde A4 kağıdıyla bel inceliği ölçüp, paylaşarak gündeme getirdiği zayıflık yarışının, psikolojik sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu. Özellikle yeme bozukluklarına dikkat çeken Doç. Dr. Özyurt, ailelerin bu konuda bilinçli davranması gerektiğini söyledi. Doç. Dr. Özyurt, "Aile ile birlikte kaliteli zaman geçirilmesi, sosyalleşmesi, akşam yemeklerini birlikte yiyebilecek vakitleri ayırmaları çok önemli. Yine gencin akranlarıyla sosyal olarak yüz yüze görüşmesi, gencin sosyal olarak katılabileceği kurslar, aktiviteler, etkinlik alanları yaratılması çok önemli. Ama ailelerin rolü bununla sınırlı değil. Gençle konuşmalı, mutlaka mahremiyet alanını, sınırlarını gence anlatmalı, tariflemeli. Hangi bilgileri sosyal medyada paylaşacak, hangi bilgileri paylaşmayacak gençler bilmeli. Yine genç, sosyal medyada her gördüğü bilginin doğru olmadığını, bazı bilgilerin yanlış da olabileceğini, onu farklı yönlendirebileceğini bilmeli" diye konuştu.