Sanatıyla İstanbul'u, Anadolu'yu ve Türkiye'nin insanlarını dünyaya tanıtan, dünyayı da çektiği fotoğraflar ve gerçekleştirdiği röportajlarla Türkiye'ye aktaran Ara Güler'in hayatı film oluyor. "Merhaba" adıyla izleyiciyle buluşacak olan film, Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilk ortak uzun metrajlı prodüksiyon olma özelliğini de taşıyor.

CANNES'DA TANITIM

Aynı zamanda film, iki ülke arasında dostluk ve kültürel işbirliğinin simgesi olarak sinema dünyasında güçlü bir köprü kurmayı hedefliyor. Bu yıl 78. kez düzenlenen 2025 Cannes Film Festivali kapsamında "Marche du Film" bölümünde tanıtılacak olan proje, Kara Kedi Film ve Luys Media işbirliğiyle geliştirilirdi. Ermenistan'daki yapım ortakları ise Anso Film ile yapımcılar Ani Galstyan ve Hovhannes Galstyan olarak açıklandı. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ela Alyamaç ve Aren Perdeci üstleniyor. İkili, senaryo çalışmalarına bizzat Ara Güler'in sağlığında ve onun isteği doğrultusunda başlamıştı. Senaryo geliştirme ve arşiv çalışmaları Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi'nde titizlikle yürütülmüştü. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle hayata geçirilen proje, ünlü yönetmen Pawel Pawlikowski'nin jüri başkanlığı yaptığı seçkide ön alım ödülüne layık görülmüştü.