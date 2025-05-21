Gençler 19 Mayıs’ta konserlerle coştu

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlandı. İzmir Tire'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenen Color Fest gençleri coşturdu.

Yüzlerce genç katılımcıya dağıtılan rengarenk toz boyalarla eğlence tavan yaptı. Gençler, Grup Matem ve Grup Hipnoz konserlerinin ardından DJ Ahmet Gülmez'in harika performansıyla adeta eğlenceye doydu.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNEDE

Koray Avcı, Can Bonomo ve Haluk Levent de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında sahne aldı. Muğla'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında şarkıcı Koray Avcı en sevilen şarkılarını vatandaşlarla birlikte seslendirdi. Konser sonrasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, havai fişek gösterisi yapıldı. Bodrum'da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi. Bodrum Belediye Meydanı'ndaki programda şarkıcı Can Bonomo sahne aldı. Sevilen şarkılarını seslendiren Bonomo'ya, vatandaşlar da eşlik etti. Aydın'da ise sevilen şarkıcı Haluk Levent 40 bin kişi ile şarkılarını söyledi.