Kuruluş Osman’da oyun devrede

ATV ekranlarında altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer almaya devam eden Kuruluş Osman, 192. bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana geliyor. Yeni bölümde alınacak toy kararı, yaklaşan fetih ve uç beyliğinde karanlık planlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Osman Bey, beylerine haber göndererek ani bir toy kararı alır. Obada bu gelişme büyük yankı uyandırır. Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır.

ORDU YOLA ÇIKIYOR

Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır. Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir.