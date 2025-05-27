İzmirlilerden tam not aldı

Hülya Avşar İzmir'de sahneye çıktı. Avşar, İzmir'deki konserinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Şıklığı ve sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Avşar dinleyicilerden tam not aldı. Konserin en dikkat çeken anı ise, Avşar'ın Hakan Altun ile yaptığı sürpriz düet oldu. İkilinin 'Ahım Olsun' isimli şarkısı geceye damgasını vurdu. Hakan Altun, konser alanında fiziksel olarak bulunmasa da, sahneye telefonla canlı bağlanarak şarkıya eşlik etti. Hülya Avşar ile gerçekleştirdikleri bu beklenmedik düet, izleyicilerden büyük alkış aldı.