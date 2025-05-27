Müzisyen İlhan Şeşen kansere yenik düştü

Uzun süredir kanser tedavisi gören usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti. Ünlü sanatçının ailesi şu mesajla Şeşen'in vefatını duyurdu; "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat, kızı Melis ve torunu Nefes." Dillerden düşmeyen şarkılara imza atan usta sanatçıya 2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulmuştu.

ERDOĞAN'DAN MESAJ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şeşen'in ölümünün ardından bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hesabından yapılan paylaşımda da "Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.