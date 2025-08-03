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Haberler Sarmaşık ‘Aşk ve Gözyaşı’ için okuma provası yapıldı

‘Aşk ve Gözyaşı’ için okuma provası yapıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

‘Aşk ve Gözyaşı’ için okuma provası yapıldı

Yeni sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, Güney Kore'nin reyting rekortmeni dizisi "Queen of Tears"ın Türk uyarlaması "Aşk ve Gözyaşı" için hazırlıklar hızla başladı. Başrollerini Barış Arduç ve Hande Erçel'in paylaştığı dizinin ilk okuma provası gerçekleşti. Erçel ve Arduç'u bir araya getiren iddialı yapımın senaryosunu Dilara Pamuk kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Engin Erden oturuyor. Okuma provasında bir araya gelen başrol oyuncuları ve yönetmenin ilk kareleri ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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