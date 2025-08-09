Ünlü sanatçı Sun yaşamını yitirdi

1970'Lİ yılların dikkat çeken isimlerinden ünlü sanatçı Saadet Sun, hayatını kaybetti. Acı haberi Işıl Yücesoy duyurdu."Sevgilim", "Bilemiyorum" ve "Mükafat" gibi şarkılarıyla tanınan ve uzun süredir gözlerde uzak bir yaşam süren Saadet Sun'un ölüm haberini Işıl Yücesoy, şu cümlelerle paylaştı: "Işıl Yücesoy, "Ah be canım dostum, ah be canım arkadaşım... Nasıl yüreğimi yaktın da gittin bilemezsin. Nasıl iyi bir sanatçıyı, nasıl iyi bir insanı kaybettik. Canım Saadet Sun. Hiç unutulmayacaksın. Başımız sağ olsun." 1944'te dünyaya gelen Saadet Sun, kariyerine tiyatro ile başladı. 1970'lerde sahneye de çıkan ünlü isim, 1990 yılında ise sahne hayatına veda etti.