Rapçi çakal konser sırasında bacağından vuruldu

TEKİRDAĞ'IN Hayrabolu ilçesinde Ayçiçeği Festivali'nde konser veren rapçi Emirhan Çakal, sahneden vinçle indirildiği sırada rastgele havalı tüfekle açılan ateşle bacağından yaralandı. Sağlık durumu iyi olan Çakal, tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından şüpheliyi yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Festivalde kullanılan dron ve diğer görüntüleri inceleyen polis, havalı tüfekle ateş açan kişinin, festival yakınlarındaki evinde oturan F.D, olduğunu belirledi. F.D., evine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.