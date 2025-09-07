Aşk ve Gözyaşı’ndan görkemli düğün sahneleri

YENİ sezonda atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan O3 Medya ve Dass Yapım imzalı "Aşk ve Gözyaşı", güçlü hikâyesi kadar dev oyuncu kadrosuyla da şimdiden gündemde. Dizinin başrollerini paylaşan Hande Erçel (Meyra) ve Barış Arduç (Selim), Boğaz'da gerçekleşen görkemli düğün sahnesiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Meyra ve Selim'in aşklarının en taze ve mutlu günlerinden bir kesit sunan düğün sahnesi, tüm oyuncu kadrosunu bir araya getirmesiyle de dikkat çekti. GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

GELENEKSEL aile düğünü pozları, kahkahalar, duygusal anlar ve özellikle Barış Arduç'un zarif damat şıklığı ve Hande Erçel'in büyüleyici gelinliği sette adeta gerçek bir düğün havası estirdi. Senaryosunu Dilara Pamuk'un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Engin Erden'in oturduğu dizinin güçlü oyuncu kadrosunda Barış Arduç, Hande Erçel ve Berk Cankat gibi değerli isimler eşlik ediyor.