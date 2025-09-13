Pekkan’dan mutfak takıntısı itirafı

Ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, paylaştığı son video ile kısa sürede viral oldu. Mutfakta geçirdiği anları takipçileriyle paylaşan Pekkan, hiç bilinmeyen bir mutfak takıntısını da gözler önüne serdi. Pekkan, videoda yemekleri tabaklara koyarken yardımcısı Selma ile birlikteydi. Tabak seçiminde titiz davrandığını belirten sanatçı, Selma'ya dikkat çekici bir uyarıda bulundu: "Hayır Selma, o tabak olmaz. Beyaz tabağa koyalım." Bu sözlerin ardından Pekkan, mutfaktaki detaylara verdiği önemi şöyle açıkladı: "Yeşil fasulyeyi mavi tabağa koymayalım Selma. Her gün bir de böyle bir derdimiz var. Bende biraz da kaçıklık olduğu için. Her şeyin rengi uyumlu olacak. Mutfakta da öyle olacak." Sanatçının bu açıklamaları, takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.