Kuruluş Orhan’ın Malhun Hatun’u konuştu: heyecan artacak

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş'un devamı Kuruluş Orhan, heyecanla bekleniyor. Dizide Malhun Hatun karakterine hayat verecek usta oyuncu Bennu Yıldırımlar, projeye ilişkin duygularını paylaştı. Rolüne hazırlanırken geçtiği yoğun hazırlık sürecinden bahseden ünlü oyuncu yeni sezonda heyecanın daha da artacağını vurguladı. Dizide Orhan Bey'in annesi ve tarihteki ilk valide sultan Malhun Hatun karakterini canlandıracak olan Yıldırımlar, karakterin kadınların örnek alabileceği bir karakter olduğunu vurguladı.

'İLK DEFA KOYUN SAĞDIM'

Yıldırımlar, karakteri için kılıç eğitimi ve oba hayatına ilişkin eğitimler aldığını ifade etti. Oyuncu ayrıca "ilk defa koyun sağdım" açıklamasıyla sözlerini noktaladı.