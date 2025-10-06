Aynadaki Yabancı’nın tanıtımı heyecan yarattı

İlk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitleyen Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölüm tanıtımı, bölümün hemen ardından yayınlandı. Azra'nın Karaaslan Malikanesi'ne yeni kimliğiyle dönüşü heyecanı doruğa çıkarırken, "Acaba bir şey hatırlayabilecek mi?" sorusu izleyicilerin aklında soru işareti bıraktı. Yeni bölüm tanıtımında, Defne (Azra) işe ihtiyacı olduğunu söyleyerek Emirhan'ın karşısına çıkar. Emirhan, ilerleyen günlerde Defne'nin tavırlarında Azra'ya benzer hareketler fark eder ancak neler olduğunu bir türlü çözemez.

MERAK UYANDIRDI

Hanzade, Defne'yi gördüğü anda bir şeylerden şüphelenir. Malikanede her geçen gün daha fazla dikkat çeken Defne, Leyla'yla kurduğu tuhaf ama derin bağ karşısında duygularını anlamlandıramaz. Defne'nin hafızası hâlâ kapalı olsa da, geçmişine dair küçük ipuçları bulmaya başlaması izleyicilerde büyük merak uyandırır.