Hisseli Harikalar Kumpanyası kapalı gişe oynadı

Tiyatro efsanesi Haldun Dormen, 98 yaşında yönetmen koltuğuna oturarak 'Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı yeniden sahneye taşıdı. İzmir'de Sahne Tozu Tiyatrosu'nda kapalı gişe oynayan müzikal, hem seyirci rekoru kırdı hem de Türk tiyatro tarihinde bir ilke imza attı. 1980 yılında müzikal oyun olarak sahnelenen, 1988'de ise TRT 1'de Haldun Dormen'in yönetmenliğinde televizyon dizisi haline gelen "Hisseli Harikalar Kumpanyası", bu kez İzmirli tiyatroseverlerle buluştu. Usta sanatçı Haldun Dormen'in yazıp yönettiği yapım, uzun yıllar sonra yeniden büyük bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşındı. Tam 101 kostümle sergilenen dev prodüksiyon seyircilerden tam not aldı. Oyun kadrosu seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.