Gözleri KaraDeniz adını zirveye yazdırdı

atv'nin yeni sezon dizilerinden Gözleri KaraDeniz dün akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Tüm kişilerde yüzde 4.50 izlenme oranı ve yüzde 13.27 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

RİZE'DE YÜZLEŞME VAKTİ

Başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Gözleri Karadeniz, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. 6. bölümüyle ekranlara gelen dizide Rize büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Mehmet'ten kaçarken araba çarpan Güneş, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kaldı. Azil, sevdiği kadını kurtarabilmek için zamana karşı yarışırken, Maçari Konağı'nda Nermin'in patlattığı "Azil ile Güneş'in geçmişte yaşadığı aşk" bombası ortalığı karıştırdı. Şimdi herkesin aklında tek bir soru var; "Azil, Güneş'i bu kez gerçekten kurtarabilecek mi?