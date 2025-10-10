Kayıp genci Esra Erol buldu

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da konu ve konuklarıyla izleyicileri ekran başına kilitledi. Programda, 6 Eylül'den beri 17 yaşındaki S.G. aranıyordu. 25 Eylül'den beri kayıp olan S.G.'yi sevilen sunucu kısa süre içerisinde buldu. Canlı yayına katılan gözü yaşlı anne Bedriye Türemiş, 17 yaşındaki kızının arkadaş çevresinden şüphelendiğini ve kızı S.G.'ye 25 Eylül'den beri ulaşamadığını ve hayatından şüphe ettiğini söyledi. "Kızım arkadaş kurbanı olacak diye kapıyı üzerine bile kilitledim ama gitmesine engel olamadım" diyen anne, Esra Erol'dan yardım istedi.

'ARKADAŞ KURBANI OLDU'

"Kızım beni elinde bıçakla tehdit etti, elektronik kelepçe bile takıldı" diyen çaresiz kadın gözyaşları içinde canlı yayında kızına seslendi. Kızının arkadaşları tarafından kötü alışkanlıklara sürüklendiğini söyleyen anne Türemiş, Ankara'da birçok suça karışmış gencin ismini de verdi. Erol S.G.'nin adım adım izini sürdü ve genç kızı Ankara'da bir arkadaşının evinde buldu. S.G. canlı yayında annesi ile buluştu. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen onlarca suç dosyası olan S.G. Esra Erol sayesinde suç batağından kurtuldu. S.G. için İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü Kayıp Çocuklar Büro Amirliği Ekipleri stüdyoya geldi. 17 yaşındaki S.G. ve annesi Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.