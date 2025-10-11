Aynadaki Yabancı ekrana kilitleyecek

Aynadaki Yabancı bu akşam 2. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Başrollerinde Onur Tuna ve Simay Barlas'ın yer aldığı dizide Karaaslan Malikanesi'nin görkemli duvarları arasında yeni bir "yabancı" vardır artık.

DEFNE'NİN KİMLİK ARAYIŞI

Sırlarla dolu bu evde Leyla'ya karşı hissettiği güçlü bağ, onu hayatını riske atacak bir hamle yapmaya iterken; Doktor Barış'la aralarındaki sarsılmaz güven, Defne'nin sakladığı bir sır yüzünden büyük bir kırılma noktasına ulaşır.

Öte yandan Azra'nın kardeşi Selim'in Barış'a ulaşmasıyla, Defne'nin kimliğine dair derin bir araştırma başlar. Malikanenin bodrum katındaki gizemli odanın varlığı ise Defne'nin dikkatini çeker; bastıramadığı bu merak, onu büyük bir tehlikenin tam ortasına atacaktır. Peki ya tüm bu sır perdesine rağmen Defne gerçekte kim olduğunu öğrenebilecek midir?