Aynadaki Yabancı’da geçmişin izleri yeniden canlanıyor!

ATV'NİN Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan, yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği sevilen dizisi Aynadaki Yabancı'nın yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Defne (Azra), evde eski bir parfüm şişesini bulunca bir şeyler hatırlamaya başlar. Bu an, geçmişin sessiz izlerini yeniden canlandırır. Barış ise Defne'nin Emirhan'a karşı hâlâ bir şeyler hissedip hissetmediğini merak eder. Defne'nin kafası karışıktır, kalbiyle ile aklı arasında sıkışıp kalmıştır. "Akıl unutsa da kalp unutmaz" diyerek Leyla'ya sarılması ise herkesin aklında bir soru işareti bırakır.