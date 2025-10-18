D&R, kitap tutkunlarına keyifli bir atmosfer sunacak

TÜRKİYE'NİN en büyük kitap, müzik ve kültür platformu D&R, Gece Yarısı Kütüphanesi ile bir ilke imza atarak okuyucular için bambaşka bir deneyim sunuyor. Kitapseverleri, günün hızlı temposundan uzak bir ortamda ağırlayacak Gece Yarısı Kütüphanesi'nin ilk konuğu sinirbilim uzmanı ve yazar Sinan Canan olacak. İlk kez akşam saatlerinde kapılarını açacak D&R, tütsü kokuları ve sıcak kahve eşliğinde keyifli bir okuma atmosferine dönüşecek. Katılımcılar, satırları kimi zaman Sinan Canan'ın sesinden dinleyecek kimi zaman sayfalar üzerine sohbet edecekler.