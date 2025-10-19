Ünlülerin test sonuçları çıktı: Şimdi inkar zamanı!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 8 Ekim'de aralarında ünlü isimlerin yer aldığı 19 şüpheli için İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlem başlatılmıştı. Uyuşturucu kullanımına dair kan ve saç örnekleri alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı. Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım ve Metin Akdülger'in testleri pozitif çıktı. Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Mert Yazıcıoğlu, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray Orcan, Hadise Açıkgöz ve Özge Özpirinçci Yamantürk'te ise yasaklı maddeye rastlanmadı.

BİRCE AKALAY İTİRAZ ETTİ

OYUNCU Birce Akalay, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde Anadolu Efes - Panathinaikos maçının sembolik başlangıcını yaptı. Sahaya çıkarak pembe topu fırlatan oyuncu, sosyal sorumluluk mesajı verdi. Maçın ilk yarısını tribünden izleyen Akalay, test sonucunun pozitif çıktığını bu sırada öğrendi. Haberin yayılması üzerine devre arasını kuliste geçiren Akalay'ın moralinin bozuk olduğu ve keyifsiz halleri kameralara yansıdığı bildirildi. Söz konusu yasaklı maddeyi kullanmadığını iddia eden Akalay, "En kısa zamanda kendimden emin olduğum bu konularda avukatım vasıtasıyla sözde Adli Tıp raporuna (ki doğru ise) itirazda bulunacağımızı, bilgilerinize arz ederim. Sevgilerimle" dedi.

TALU'LARDAN AÇIKLAMA

TESTI pozitif çıkan isimlerden olan Derin ve Deren Talu kardeşler, test sonuçlarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Talu kardeşler testi tekrardan yaptıracaklarını açıkladı. Ortak açıklama yapan Derin ve Deren Talu kardeşler, "Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil. Bir insanın adını karalamak bu kadar kolay mı? Bir tek kanımda çıkan sertralin sonucu doğru, kullandığım antidepresan. Bu ülkede antidepresan kullanmadan yaşamanın mümkün olmadığını bir kez daha anladım. Sonuçları asla kabul etmiyorum. Tekrar bağımsız bir kurumda test olacağım. Adımın karalanmasına izin vermeyeceğim" ifadelerini kullandılar. Talu kardeşlerin annesi Defne Samyeli ise, "Ben sadece uyuşturucu maddeler de değil, sigaranın bile yasaklanmasını savunan birisiyim. Apar topar gözaltına alınan bu isimlerin ne şekilde belirlendiği, haklarında nasıl ihbar olduğu bile henüz kendilerine ve biz ailelere söylenmedi. Çünkü dosyada 'gizlilik' kararı var. Bununla birlikte bu tartışmalı test sonuçlarını biz basından öğreniyoruz. Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu'nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bir bağımsız uzman hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız" dedi. Hadise sosyal medyadan paylaşımında "Ben de sizin kadar şaşkınım olanlar karşısında. Çok şükür her şey geride kaldı" dedi. Test sonuçlarına göre kanında yasaklı madde tespit edilen isimler arasında yer alan Dilan Polat, ağlayarak isyan etti. Polat, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, "Hayatım boyunca görmediğim şeyler" dedi.