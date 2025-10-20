Kuruluş Orhan gündemi salladı

Başrolünü Orhan Bey karakteriyle Mert Yazıcıoğlu'nun üstlendiği Kuruluş Orhan, yeni sezon ipuçlarının da yer aldığı, birbirinden farklı yayınladığı yedi afişiyle büyük ses getirdi. Afişler kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girerken yeni sezona dair beklenti ve heyecanı da artırdı.

GÖZ DOLDURAN KADRO

Kuruluş Orhan'ın yayınlanan afişlerinde yer alan başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı oyuncunun Türkiye ve dünyadaki hayranları tarafından beğeniyle karşılanırken, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Ayrıca afişte yer alan Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Burak Sergen, Şükrü Özyıldız, Mahassine Merabet gibi çok önemli isimlerin yanı sıra daha önce Kuruluş dizisinde oynamış başarılı oyuncular Belgin Şimşek, Ömer Faruk Aran, Çağrı Şensoy ve Yiğit Uçan da izleyicileri heyecanlandırdı. Afiş, kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme ve beğeni ile binlerce yorum alarak sosyal medyada bir kez daha gündemi belirledi.