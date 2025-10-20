Suzan Kardeş’ten Balkan rüzgarı

Balıkesir'ın Ayvalık ilçesinde 20. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, unutulmaz bir final gecesiyle sona erdi. Balkan müziğinin güçlü sesi, sahne enerjisi ve samimiyetiyle sevilen sanatçı Suzan Kardeş, festivalin son konserinde Ayvalıklılara ve misafirlere müzik dolu bir gece yaşattı. Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan'da gerçekleşen konsere yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Renkli sahne performansı ve kendine özgü yorumuyla Balkan ezgilerini Ayvalık gecesine taşıyan Suzan Kardeş, iki saat boyunca sahnede kaldı.